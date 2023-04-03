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Giriş Tarihi: 3.4.2023

PKK’nın kadın alan yapılanması çözüldü

Terör örgütü PKK’nın ‘Kadın alan yapılanması’ çözüldü. Kandil’de toplantılara katıldığı belirlenen 23 şüpheli hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
PKK’nın kadın alan yapılanması çözüldü
PKK'ya yönelik yürütülen çalışmalarda 'Kadın alan yapılanması' içerisinde örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen 23 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Yapılanmada yer alan, faaliyetlerini Türkiye, Irak, İran, Suriye ve diğer ülkelerdeki çatı yapılanmasının sözde PAJK örgütlenmesine bağlı olarak gerçekleştirdikleri belirlenen 23 şüphelinin 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ile 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 15 yıl ve 22 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
İddianamede, PKK/KCK terör örgütünün kadın örgütlenmesinin ilk olarak YJWK adıyla kurulduğu, kadın örgütlenmesinde dönem içerisinde hem isim olarak hem de yapısal olarak değişikliklere gidildiği, tüm kadın örgütlenmelerini tek çatı altında toplamak amacıyla 2005'te KJB adıyla örgütlenmesini yeniden yapılandırdığı anlatıldı. KJB'nin PAJK, YJA, YJA-STAR ve Genç Kadın olmak üzere dört bileşenden oluşturulduğu, parça örgütlenmesi olarak adlandırdığı ülkelerdeki kadın örgütlenmelerini KJB çatısı altında İran'da YJRK, Suriye'de Yekitiya Star, Irak'ta TJAK ve Türkiye'de ise DÖKH adı altında yeniden yapılandırdığı kaydedildi.

KANDİL'DE TOPLANTILARA KATILMIŞLAR
İddianamede yer alan şüphelilerin yurt dışı çıkışgiriş kayıtlarında, terör örgütünün faaliyet yürüttüğü Kuzey Irak bölgesine Şırnak Habur Sınır kapısından veya hava yolu ile ülkeden çıkış-girişlerinin bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin, 'Terör örgütüne üye olmak' suçlarından kaydı bulunan örgüt mensupları ile aynı gün ve saatte ardışık olarak yurt dışına çıkışgirişlerinin bulunduğu tespit edildi. HTS kayıtlarının incelenmesinde yurt dışına ardışık olarak çıkış-giriş yapan bazı şüphelilerin arama, aranma ve ortak baz verilerinin bulunduğu belirlendi.

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PKK’nın kadın alan yapılanması çözüldü
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