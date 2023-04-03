PKK’nın kadın alan yapılanması çözüldü

PKK'ya yönelik yürütülen çalışmalarda 'Kadın alan yapılanması' içerisinde örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen 23 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Yapılanmada yer alan, faaliyetlerini Türkiye, Irak, İran, Suriye ve diğer ülkelerdeki çatı yapılanmasının sözde PAJK örgütlenmesine bağlı olarak gerçekleştirdikleri belirlenen 23 şüphelinin 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ile 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 15 yıl ve 22 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.İddianamede, PKK/KCK terör örgütünün kadın örgütlenmesinin ilk olarak YJWK adıyla kurulduğu, kadın örgütlenmesinde dönem içerisinde hem isim olarak hem de yapısal olarak değişikliklere gidildiği, tüm kadın örgütlenmelerini tek çatı altında toplamak amacıyla 2005'te KJB adıyla örgütlenmesini yeniden yapılandırdığı anlatıldı. KJB'nin PAJK, YJA, YJA-STAR ve Genç Kadın olmak üzere dört bileşenden oluşturulduğu, parça örgütlenmesi olarak adlandırdığı ülkelerdeki kadın örgütlenmelerini KJB çatısı altında İran'da YJRK, Suriye'de Yekitiya Star, Irak'ta TJAK ve Türkiye'de ise DÖKH adı altında yeniden yapılandırdığı kaydedildi.İddianamede yer alan şüphelilerinyurt dışı çıkışgirişkayıtlarında,terör örgütünün faaliyetyürüttüğü KuzeyIrak bölgesine ŞırnakHabur Sınır kapısındanveya hava yolu ileülkeden çıkış-girişlerininbulunduğu ortayaçıktı. Şüphelilerin,'Terör örgütüne üyeolmak' suçlarındankaydı bulunan örgütmensupları ile aynı günve saatte ardışık olarakyurt dışına çıkışgirişlerininbulunduğutespit edildi. HTSkayıtlarının incelenmesindeyurt dışına ardışıkolarak çıkış-girişyapan bazı şüphelilerinarama, aranma ve ortakbaz verilerinin bulunduğubelirlendi.