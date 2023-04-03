PKK’nın kadın alan yapılanması çözüldü

PKK'ya yönelik yürütülen çalışmalarda 'Kadın alan yapılanması' içerisinde örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen 23 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Yapılanmada yer alan, faaliyetlerini Türkiye, Irak, İran, Suriye ve diğer ülkelerdeki çatı yapılanmasının sözde PAJK örgütlenmesine bağlı olarak gerçekleştirdikleri belirlenen 23 şüphelinin 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ile 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 15 yıl ve 22 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
İddianamede, PKK/KCK terör örgütünün kadın örgütlenmesinin ilk olarak YJWK adıyla kurulduğu, kadın örgütlenmesinde dönem içerisinde hem isim olarak hem de yapısal olarak değişikliklere gidildiği, tüm kadın örgütlenmelerini tek çatı altında toplamak amacıyla 2005'te KJB adıyla örgütlenmesini yeniden yapılandırdığı anlatıldı. KJB'nin PAJK, YJA, YJA-STAR ve Genç Kadın olmak üzere dört bileşenden oluşturulduğu, parça örgütlenmesi olarak adlandırdığı ülkelerdeki kadın örgütlenmelerini KJB çatısı altında İran'da YJRK, Suriye'de Yekitiya Star, Irak'ta TJAK ve Türkiye'de ise DÖKH adı altında yeniden yapılandırdığı kaydedildi.
KANDİL'DE TOPLANTILARA KATILMIŞLAR
İddianamede yer alan şüphelilerin
yurt dışı çıkışgiriş
kayıtlarında,
terör örgütünün faaliyet
yürüttüğü Kuzey
Irak bölgesine Şırnak
Habur Sınır kapısından
veya hava yolu ile
ülkeden çıkış-girişlerinin
bulunduğu ortaya
çıktı. Şüphelilerin,
'Terör örgütüne üye
olmak' suçlarından
kaydı bulunan örgüt
mensupları ile aynı gün
ve saatte ardışık olarak
yurt dışına çıkışgirişlerinin
bulunduğu
tespit edildi. HTS
kayıtlarının incelenmesinde
yurt dışına ardışık
olarak çıkış-giriş
yapan bazı şüphelilerin
arama, aranma ve ortak
baz verilerinin bulunduğu
belirlendi.