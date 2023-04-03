Seçmen listeleri askıdan indi

YSK'nın seçim takvimine göre seçmen listeleri dün itibariyle askıdan indi. Ayrıca bina bazında seçmen kaydının "www.ysk.gov.tr" adresinden sorgulanması da sona erdi. Seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuru süreci de dün itibariyle son buldu.14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için yurt dışında yaşayan 3 milyon 300 bin Türk vatandaşı oy kullanacak. Almanya'da yaşayan yaklaşık 300 bin Türk vatandaşı ilk kez oy kullanacak. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan'da başlayacak.Peki, yurt dışı seçmeni nasıl oy verecek, nelere dikkat etmeli? Adres beyanında bulunduktan sonra seçmen kaydını yeniden sorgulayarak işlemin gerçekleştiğini teyit etmeli. Türkiye'den verilen üzerinde TC kimlik numarası ile güncel fotoğraf bulunan kimlik kartı, eski tip nüfus cüzdanı, üzerinde TC kimlik numarası ve fotoğraf bulunan evlilik cüzdanı veya pasaportla sandığa giderek oy kullanabilecek.