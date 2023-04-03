Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs mesajı! Türkiye Yüzyılı vizyonuna doğru yürüyeceğiz.

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekilleri ile iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

27. Dönem Meclisimiz 14 Mayıs seçimleriyle birlikte tarihteki seçkin yerini almaya hazırlanıyor. Deprem felaketinin altında kalmadık Allah'ın izniyle kalmayacağız. Şehirlerimizi kısa sürede ayağa kaldıracağız.

(Depremler nedeniyle) Evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız, kalıcı konutları kendilerine teslim edilene kadar bize emanettir.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNA DOĞRU YÜRÜYECEĞİZ

Coğrafyamızdaki 1000 yıllık varlığımızın her safhası ayrı bir mücadele ile geçmiştir. Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilmesinin ardından kurduğumuz devletimizin ilk asrını geride bıraktık. Türkiye Yüzyılı vizyonuna doğru yürüyeceğiz. Hiçbir engelin bizi geriye savurmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizi en büyük 10 ekonomi arasına sokacağız.