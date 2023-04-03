Haberler Gündem Haberleri Terör örgütü PKK'ya operasyon! 19 gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 3.4.2023 09:40

Terör örgütü PKK'ya operasyon! 19 gözaltı kararı

İstanbul ve İzmir’de PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olarak bilinen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)'ne yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Terör örgütü PKK’ya operasyon! 19 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve örgütlü suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde örgüte eleman aktarımı sağlayanlara yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı faaliyetinde bulundukları yönünde bilgi üzerine şüpheliler teknik takibe alındı. Yapılan teknik dinleme sonucunda 22 şüpheliyi yakalamak için İstanbul ve İzmir'de toplam 20 adrese operasyon yapıldı. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (DHA)

ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütü PKK'ya operasyon! 19 gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA