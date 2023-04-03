Togg’da gurur günü

Türkiye'nin 61 yıllık hayali gerçeğe dönüştü. 29 Ekim'de görkemli bir törenle banttan indirilen ilk yerli ve milli otomobili teslimi başlıyor. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un ilk siparişini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a aracı bugün Külliye'de teslim edilecek. İkinci TOGG ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e verilecek.Türkiye, şahlanış döneminde gurur projelerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda muhalefetin her seferinde yapamazsınız' diyerek çamur atmaya çalıştığı Türkiye'nin yerli otomobili olan devrin otomobili TOGG'a ilk siparişi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anahtar teslim töreni düzenlenecek. Tarihi tören bugün Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da gerçekleştirilecek. TOGG yetkilileri Beştepe'de Türkiye'nin ilk yerli otomobilini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edecek.Erdoğan partisinin son grup toplantısında "Pazartesi günü TOGG yöneticileri misafirimiz olacak. En başından beri 'yapamazsınız' dedikleri, 'fabrikası yok' dedikleri, 'fabrikasında üretimi yok' dedikleri, velhasıl atmadıkları çamur bırakmadıkları TOGG önceki gece itibarıyla 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Bu tablo milletimizin lisansı, tasarımı ve üretimiyle gerçek anlamda ilk yerli otomobilimize samimiyetle sahip çıktığını gösteriyor. Her başarının ardından işte böyle bir emek, büyük bir sabır, büyük bir gayret var. Fabrikanın açılış töreninde üretilecek ilk TOGG'a talip olduğumuzu söylemiştik. Pazartesi günü inşallah aracımızı teslim alacağız" ifadelerini kullanmıştı.