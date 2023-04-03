Yeniden Refah’tan Kılıçdaroğlu’na destek iddiasına yalanlama

Yeniden Refah Partisi, 14 il başkanlığının Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yerine Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceğine dönük asılsız haberler üzerine açıklama yaptı.

81 il başkanının ve 926 ilçe başkanının Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a destek verdiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"MASA BAŞI HABERLERİN AMACININ FARKINDAYIZ"

"Bazı basın organlarınca partimizin yükselişini önlemek için, asılsız iddialar içeren haberler yayınlanmıştır. 81 il Başkanımız, 926 ilçe Başkanımızla birlikte tek vücut olarak Genel Başkanımızın ve Genel Merkezimizin arkasındadır. Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak, bu asılsız. masa başı haberlerin amacının farkındayız.

"14 MAYIS SEÇİMLERİNDEN YENİDEN REFAH PARTİMİZ VE CUMHUR İTTİFAKI ZAFERLE ÇIKACAKTIR"

Partimizin yükselişinin birilerinin uykularını kaçırdığı anlaşılmaktadır. Bunlar beyhude ve boş uğraşlardır. Bu asılsız iddialarda bulunanları kınıyoruz. Partimizin hiçbir ferdinden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına destek ve oy çıkmayacağı aşikardır. 14 Mayıs seçimlerinden Yeniden Refah Partimiz ve Cumhur İttifakı zaferle çıkacaktır."