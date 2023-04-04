Acı kaybımız! Değerli çalışma arkadaşımız Şaban Arslan hayatını kaybetti...

Gazetemizin bugünkü baskısını yayına hazırlamak için akşam toplantısı yapan yazı işleri ekibimiz büyük bir acı yaşadı. Odasında taşra baskısı için sorumluluğundaki sayfaların son düzenlemesini yapan ve iftar saatini bekleyen yazı işleri müdürümüz Şaban Arslan (56), saat 19.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu aniden fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekibimizin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çalışkanlığı, hayat enerjisi ve renkli kişiliğiyle gazetemizin en sevilen simalarından olan Arslan'ın vefatı ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.

TÖRENLE UĞURLAYACAĞIZ

Şaban Arslan için ilk tören bugün saat 13.30'da Turkuvaz Medya binasında düzenlenecek. Arslan, yarın Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçeliveler Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

MEDYA DÜNYASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Şaban Arslan'ın vefatı nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği'nin aralarında bulunduğu meslek kuruluşları taziye mesajları yayımladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Uzun yıllar medya sektöründe hizmet veren değerli gazeteci, Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şaban Arslan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, Turkuvaz Medya ailesine ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de Turkuvaz Medya ailesi ve basın camiasına başsağlığı diledi.

BAŞARI DOLU BİR MESLEK HAYATI

1967'de Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya gelen Şaban Arslan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Mesleğe Hürriyet Gazetesi'nde başlayan Arslan, ardından sırayla Akşam Gazetesi'nde İstihbarat Şefliği ve Haber Müdürlüğü, Yeni Şafak Gazetesi'nde İstihbarat Müdürlüğü yaptı. 2008'de SABAH Gazetesi Bölge Koordinatörü görevini üstlenen Arslan, Marmara, Karadeniz, Bursa, Anadolu eklerini hazırladı. Aynı yıl Haber Koordinatörlüğü görevine getirildi. Son olarak Yazı İşleri Koordinasyon ekibinde görevini sürdüren Arslan, aynı zamanda SABAH Avrupa'yı hazırlıyordu. Evli ve 2 çocuk babası Arslan'ın yayınlanmış 4 kitabı bulunuyordu.