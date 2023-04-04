AK Parti listelerine yeni yüzler damga vuracak

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir taraftan seçim beyannamesine son şeklini verirken diğer taraftan da milletvekili aday listelerine hazırlıyor. AK Parti geçen hafta 81 ilde temayül yoklaması yaptı, aday adaylarıyla yüz yüze mülakatlar gerçekleştirdi. Bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak üst komisyonda kesin aday listeleri şekillenecek ve 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek.AK Parti listelerinde kadın- genç adaylar ve yenilenme dikkati çekti. Bu dönem de tecrübeyle gençlik enerjisi birleşecek, kadın ve genç adaylara pozitif ayrımcılık sağlanacak. AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde de kadın aday sayısını artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verdi. Uzun süredir çalışmaları süren ve zaman zaman Erdoğan'ın da başkanlık ettiği seçim beyannamesine son şekli bu hafta verilecek. Beyannamede "Doğru adımlarla yola devam" sloganı etrafında "Güçlü ve dirençli Türkiye'" vurgusu yapılacak, deprem sonrası yeniden inşa ve ihya döneminde "Hemen şimdi" sloganı kullanılacak.Depremzedeler ile birlikte 85 milyon insana 'geleceğe birlikte yürüyeceğiz' mesajı verilecek. Deprem ve afet konu başlığının birinci sırada yer aldığı beyannamede dirençli evler, dirençli toplumlar ve dirençli Türkiye resmi sunulacak. Beyannamede kalkınma yatırımları da ön planda olacak. Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında şekillenen seçim beyannamesinde 23 başlıkta, ekonomi, kadın, aile, gençlik, adalet ile toplumsal huzur vurgusu vatandaşa anlatılacak. Beyannamede 5 yıllık hedefler de yer alacak bu hedeflerden en önemlileri 3 yeni nükleer enerji santrali olacak.Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle aday ve beyannamenin tanıtımı sade bir törenle 11 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek.AK Parti, 2023seçimleri için ilk reklam filmini yayımladı. Reklamda, Türkiye Yüzyılı için durmadık çalıştık. Hayalleri gerçeğe dönüştürdük 24 yıllık EYT sorununu çözerek 2 milyon 250 bin kişinin hakkını teslim ettik. "Doğruya doğru", "lider masa başında değil iş başında belli olur" ifadelerine yer verildi.