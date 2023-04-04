Aliyev’e Kızılelma Bayraktar’a nişan

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'u Bakü'de ziyaret etti. Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğini yüksek teknoloji geliştirme ekosistemleri vasıtasıyla pekiştirmek amacıyla yeni kurulan Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Aliyev'e bilgi veren Bayraktar işbirliği perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.Bayraktar ziyaretin sonunda Aliyev'e Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın maketini hediye etti. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ve Türkiye arasında askeri iş birliği alanındaki hizmetlerinden dolayı Selçuk Bayraktar'a 'Askeri İşbirliği Madalyası' takdim etti. AA