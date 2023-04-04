Haberler Gündem Haberleri Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 4.4.2023 08:42 Son Güncelleme: 4.4.2023 08:56

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ/PDY mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmesinde rol aldığı belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'cüleri kamu kurumlarına yerleştirdikleri tespit edilen 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

14 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüphelinin, FETÖ'cüleri kamu kurumlarına yerleştirmelerinde rol aldıkları tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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