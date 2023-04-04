Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'cüleri kamu kurumlarına yerleştirdikleri tespit edilen 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
14 GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüphelinin, FETÖ'cüleri kamu kurumlarına yerleştirmelerinde rol aldıkları tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.