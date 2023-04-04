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Giriş Tarihi: 4.4.2023 16:30 Son Güncelleme: 4.4.2023 16:35

Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü.

Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'a davetlisi olarak gelen Panagiotopoulos'u havalimanında karşıladı.

Helikopterle kent üzerinde incelemelerde bulunan Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüştü.

Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından, Akar ve Panagiotopoulos'un, ortak basın toplantısı düzenledi

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Bu sorunları Türkiye ve Yunanistan olarak barışcıl yol yöntemlerle çözebileceğine tüm kalbimle inanıyorum. Bizim komşu ülkeler olarak bizim sorunlarımız da dostluğuz da yok boyutlu. Bizim arzumuz tememnimiz yeni bir felaketi beklemeden diyalog kapılarının açık olması.

Ege ve Akdeniz'in gerçekten dostluk denizi olması bizim dileğimiz. Böylece Türkiye ve Yunanistan'da yaşananların refah içinde yaşaması bizim temennimiz budur.

Bu önemli anlamlı ziyaretten dolayı Panagiotopoulos'a teşekkürlerimizi sunuyorum.

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Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi
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