Bakan Hulusi Akar: Ege ve Akdeniz’in dostluk denizi olması bizim samimi dileğimiz

Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından, Akar ve Panagiotopoulos, ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Akar, "Ege'nin iki yakasında komşu ülkeler olarak sorunlarımız da dostluğumuz da çok boyutlu. Bizim arzumuz, dileğimiz, beklentimiz yeni bir felaketi beklemeden olumlu yapıların devam etmesi diyalog kapılarının açık olması. Böylece kalıcı işbirliğinin ortamının oluşturulmasıyla Ege ve Akdeniz artık dostluk denizi olması bizim samimi dileğimiz. Böylece Türkiye'de ve Yunanistan'da yaşayanların rahat içinde güven içinde yaşaması. Temel düşüncümüz arzumuz isteğimiz budur" diye konuştu.

MEYDAN OKUMALARA KARŞI NASIL MÜCADELE EDECEĞİMİZİ KONUŞMALIYIZ

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ise dünyanın son dönemde güvenlik anlamında yeni meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu ve iklim değişikliğiyle ortaya çıkan ve hızlı şekilde artan doğal afetlerin güvenlik anlamında yeni bir meydan okuma anlamına geldiğini kaydetti. Panagiotopoulos "Bizler ülkeler olarak bu yeni meydan okumalara karşı nasıl mücadele edebileceğimizi konuşmak durumundayız" dedi.

MİSAFİRPERVELİK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

İmkanlar dahilinde iki ülke arasındaki istikrar, dayanışma ve işbirliğinin daha da ileriye götürülmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını anlatan Panagiotopoulos, "Sayın Bakan (Akar) bu son derece zor koşullarda göstermiş olduğunuz sıcak ilgi, yakın misafirperverlik için teşekkür etmek istiyorum. Tabii bu tür felaketler hiç kimsenin hoşuna gitmez, hiç kimse bu tür felaketler sonrası mutlu olmaz. Ancak biz yine de bu felaketin bir son olmasını diliyor ve bu felaketin ülkelerimiz arasındaki istikrar ve işbirliğine vesile olan bir durum olarak hatırda kalmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.