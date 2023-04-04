Depremzede vatandaş muhalefetin sözde vaatlerini özetledi: 1 yıl değil 10 yıl geçse yine yapamazlar

"ALLAH YOLUNUZU, BAHTINIZI AÇIK ETSİN"

Depremzede de Bakan Kurum'a, "Yaptınız. Bak bugün diyorlar ki; o seçilsin bu seçilsin. Eğer bu adamlar seçilmezse ben yemin ediyorum gençliğimi görmeyeyim ki bir depremzede olarak; bu adamlar seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin, yine yapamazlar, yine yapamazlar. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin." diye konuştu.

Bakan Kurum ile depremzede vatandaş arasında duygusal diyalog | Video

"YİNE YAPTIK YİNE YAPACAĞIZ"

Depremzedeyi sarılarak teskin eden Bakan Kurum, "Allah razı olsun. Siz merak etmeyin, hiç üzülmeyin, tamam mı? Beraber üstesinden geleceğiz. Daha önce yaptık, yine yapacağız."