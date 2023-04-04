Haberler Gündem Haberleri Depremzede vatandaş muhalefetin sözde vaatlerini özetledi: 1 yıl değil 10 yıl geçse yine yapamazlar
Giriş Tarihi: 5.4.2023 00:11 Son Güncelleme: 5.4.2023 00:12

Depremzede vatandaş muhalefetin sözde vaatlerini özetledi: 1 yıl değil 10 yıl geçse yine yapamazlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile deprem sonrası Sivas’a geçici olarak göç eden bir depremzede arasında geçen diyalog duygulandırdı. Depremzede vatandaş Bakan Kurum'dan evleri hakkındaki müjdeyi aldıktan sonra "Bir depremzede olarak bu adamlar seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin, yine yapamazlar, yine yapamazlar. Allah yolunuz, bahtınızı açık etsin" dedi.

Depremzede vatandaş muhalefetin sözde vaatlerini özetledi: 1 yıl değil 10 yıl geçse yine yapamazlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi temasta bulunmak ve Sivas Merkez Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi, Kale Projesi Temel Atma ve 746 Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katılmak için gittiği Sivas'ta tören öncesi esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

BAKAN KURUM DUYGULANAN VATANDAŞI TESKİN ETTİ

Deprem sonrası Sivas'a geçici olarak göç eden bir depremzede Bakan Kurum'a 1 yıl içerisinde konutların teslim edilip edilmeyeceğini sordu. Duygulanan depremzedeyi Bakan Kurum, "Daha önce yaptık mı, yapmadık mı" diye teskin etti.

"ALLAH YOLUNUZU, BAHTINIZI AÇIK ETSİN"

Depremzede de Bakan Kurum'a, "Yaptınız. Bak bugün diyorlar ki; o seçilsin bu seçilsin. Eğer bu adamlar seçilmezse ben yemin ediyorum gençliğimi görmeyeyim ki bir depremzede olarak; bu adamlar seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin, yine yapamazlar, yine yapamazlar. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin." diye konuştu.

Bakan Kurum ile depremzede vatandaş arasında duygusal diyalog | Video

"YİNE YAPTIK YİNE YAPACAĞIZ"

Depremzedeyi sarılarak teskin eden Bakan Kurum, "Allah razı olsun. Siz merak etmeyin, hiç üzülmeyin, tamam mı? Beraber üstesinden geleceğiz. Daha önce yaptık, yine yapacağız."

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Depremzede vatandaş muhalefetin sözde vaatlerini özetledi: 1 yıl değil 10 yıl geçse yine yapamazlar
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