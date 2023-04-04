El sıkarken diş bileyenlerin ittifakında işler yine karıştı

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ni kendi çatısına alarak seçime girmek isteyen Saadet'e DEVA kanadından itiraz var. Deva kurmayları özellikle Karadeniz Bölgesi'nde milletvekili çıkarabileceklerine inandıkları için Saadet çatısı altında seçime girmeye karşı ses yükseltiyor. DEVA'nın "Bazı illerde ittifak ortak liste çıkarsın" talebine ise İyi Parti'den itiraz geldi.İyi Parti 60'a yakın şehirde listelerine dışarıdan katılım istemiyor. İyi Parti sadece CHP ile bazı bölgeler için ortak liste pazarlığına devam ediyor.