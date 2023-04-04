Eski HDP milletvekili Altan Tan: HDP’li belediyelerde kaç yüz milyon dolarlık rant var

HDP'Lİ BELEDİYENİN RANTI: "KAÇ YÜZ MİLYON DOLARLIK RANT VAR GÖR"

Siyasi hayatı boyunca haksızlıklara karşı durduğunu iddia eden eski HDP Milletvekili Altan Tan, kendisine gelen bir mektuba ise sosyal medyadan cevap verirken HDP dönemindeki belediyelerin rant odaklı olduğunu yazdı. Altan Tan sosyal medya hesabından "Diyarbakır'da HDP döneminde 170 imar değişikliği var. Gel dosyaları incele. Kaç yüz milyon dolarlık rant var gör. İş ve ihale de almadım, eroin de satmadım. Buna rağmen 5 kuruş itibarı olmayanlar beni akıllarınca itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.