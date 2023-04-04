FETÖ Emniyet Mahrem Yapılanması operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün Emniyet Mahrem yapılanması içerisinde yer aldığına dair veri kaydı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca deliller ( itirafçı beyanı , ardışık arama , bylock vb) elde edilen Emniyet Mahrem İmamı Eşi ve 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 3 ilde sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 16 şahıs yakalanmış 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.