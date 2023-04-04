HDP’nin seçim bildirgesindeki maddelerden hangilerini kabul ettiniz?

BaşkanErdoğan, geçtiğimiz çarşamba AK Parti grup toplantısında 6'lı koalisyona "HDP ile kapalı kapılar ardında neyin pazarlığını yaptınız, ne vaat ettiniz?" diye sormuştu. Kamuoyunun cevabını merak ettiği bu soruya Millet İttifakı paydaşlarından 5 gündür tek kelime cevap gelmedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ayaklarına giderek görüştüğü HDP'lilerle kameralar karşısında el sıkışarak "Kayyum uygulamasına son vereceğiz" dedi ve HDP'nin özerk yerel yönetimler talebine yeşil ışık yaktı. KHK'lılara da özgürlük vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu için de müzakere sözü verdi. Ancak HDP'nin seçim bildirgesindeki maddelere bakıldığında iki taraf arasındaki sır protokolün çok daha geniş br kapsamı olduğu anlaşılıyor. Nitekim Emek ve Özgürlük İttifakı paydaşları olarak Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkarmayacağını açıklayan HDP seçim bildirgesinde terör operasyonlarının durması, Türkiye'nn Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekilmesi, din derslerinin ve Diyanet kurumunun kaldırılması, siyasi hükümlülerin şartsız salıverilmesi gibi PKK'ya karşı tam teslimiyet bayrağını çektirecek somut talepler bulunuyor. Bu maddelerin hangilerine 'tamam' denildiği, susmaya devam ettikleri sürece 6'lı masa paydaşlarının önünde duracak.Askeri operasyonlara son vereceğiz.Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız.Kayyum rejimine son vereceğiz.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız.Zorunlu din dersini kaldıracağız.Siyasi hükümlülerin 'koşullu salıverilmesi' önündeki tüm engelleri kaldıracağız.KHK'ları ve OHAL komisyonunun kararlarını iptal edeceğiz.