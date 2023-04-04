Hedefimiz Türkiye Yüzyılı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye'de milletvekilleri ve depremzedelerle birlikte iftarda bir araya geldi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:Millet ile vekillerini bir araya getiren iftarımızın 85 milyonun birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin sembolü olduğuna inanıyorum. Bir anda evleri, yuvaları, iş yerleri yıkılan depremzedelerimize Allah'ın izniyle bir yıl 319 bin konut ve köy eviyle şehirlerimizi ayağa kaldırma sözümüzü tekrar veriyoruz. Evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız kalıcı konutları kendilerine teslim edilene kadar bize emanettir.Türkiye'nin bugün geldiği yer, geride bırakmak olduğumuz asrının zirvesi ama bundan sonra hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımıdır.Hiçbir engelin bu yükselişin önüne geçmesine, bizi geriye savurmasına izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma hedefimize Allah'ın izniyle daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu süreçte elde ettiğimiz tecrübeler, önümüzdeki dönemde sistemi daha ileriye taşımak, daha etkin çalışır hale getirmek için yapacağımız restorasyonlarda bize rehber olacaktır.Cumhurbaşkanı ve milletvekilleriyle, milletin temsilcilerinin dimdik durduğu, hedeflerine doğru emin adımlarla yürüdüğü bir dünyada hiçbir tuzağın Türkiye'yi yolundan çeviremeyeceğini, önümüzü kesemeyeceğini açık ve net bunu tüm dünyaya gösterdik. Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamladığımız 2023'ü Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı kılma kararlılığımızın gerisinde beraberce yürüttüğümüz çalışmalar vardır. Yeni dönem Meclisimizde sizlerle ve aranıza yeni katılacak arkadaşlarımızla aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum.