Hile siyasetine hukuk tokadı

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, muhalefetin umudunu söndürüp gerçeklerle yüzleşmesini sağlayacak bir açıklama yaptı. Anayasa ve ilgili yasa hükümlerini hatırlatan Uçum, "YSK kararları için AYM'ye ve hiçbir mercie başvurulamaz" dedi. Uçum, YSK'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazları oybirliğiyle reddederek Anayasa'ya uygun bir karar verdiğini söyledi. Verilen kararın kesin olduğunu ifade eden Uçum, şöyle devam etti:madde 79 ve 7062 Sayılı YSK Teşkilat ve Görev Kanunu madde 6/1'e göre YSK 'şikayet ve itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak' yetkisine sahiptir.kesin karar verme yetkisinin bir sonucu olarak Anayasa'nın 79. maddesinin 2.fıkrasının son cümlesine göre 'YSK kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz...YSK kararları açısından hiç bir ayrım yapmadan yani tüm kararları bakımından bu başvuru yasağını getirmiştir.