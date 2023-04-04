Hudut yalanına ders gibi cevap

'Seccadeye saygısızlık' rezaletiyle köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu kendisine çıkış yolu ararken yine baltayı yine taşa vurdu. Sosyal medyada kara propoganda için yayınlanan kaçak göçmenlerin sınırımızı geçtiğine dair sahte görüntüler üzerinden trollüğe soyunan Kılıçdaroğlu "Afgan kaçakların ülkemize aktığı haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" mesajını attı. Twitter kullanıcılarından "Nereye bastığını bilmeyen bir adamın laflarına kimse inanmaz" mesajlarıyla tepki alan Kılıçdaroğlu'na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da ders gibi bir cevap geldi. Hatay'da iftar programında konuşan Bakan Akar "Başka ülkelerde ve farklı zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanarak siyasi mülahazalar yapmak yanlıştır. Mehmetçik 'hudut namustur' anlayışıyle sınırımızı korumakta hiçbir yasa dışı geçişe izin verilmemektedir.Hudut güvenliği günlük siyasete karıştırılmamalı, sorumlu davranılmalıdır" dedi.