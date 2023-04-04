İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak aranan ve örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca deliller elde edilen 13 şüpheli tespit edildi.

FETÖ BAĞLANTILISI OLAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu, ihraç edilen Astsubay ile birlikte kapatılan Askeri Okul Öğrencisi olmak üzere toplamda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alımdı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.