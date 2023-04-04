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Giriş Tarihi: 4.4.2023 10:26

İstanbul'da FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon: 9 gözaltı

İstanbul'da FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Kahramanmaraş’ta yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucu 9 şüpheli yakalandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon: 9 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tespit edilen 7 şüpheli hakkında 11 Kasım 2022'den itibaren dinleme tedbirleri uygulandı. Şüphelilere uygulanan dinleme ve izleme sırasında, şüphelilerin örgütün güncel öğrenci evlerinde kaldıkları, kod adı kullandıkları, kendileriyle ilgilenen öğrenci olmayan 2 kişinin daha bu süreçte tespit edildiği, bunlar hakkında ise örgüt mensuplarına erzak dağıtımı faaliyetlerine rastlandığı ve liseli öğrencilerle ilgilenildiği belirlendi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Kahramanmaraş'da yapılan eş zamanlı operasyon sonucu, 7 şüpheli dışında hakkında yakalama kararı olan 1 şüpheli ile dosya hedefi olmayan ancak yapılan operasyon esnasında örgütün güncel öğrenci evinde kaldığı belirlenen 1 şüpheli olmak üzere toplamda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul'da FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon: 9 gözaltı
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