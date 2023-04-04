‘Kadınları esir alıp parayla satıyorlar’

Ocak ayında İstanbul'da PKK'ya yönelik düzenlenen Özel Harekât destekli 3 ayrı şafak operasyonunda PKK'nın kırsal alanı ile irtibatlı olan ve bilgi aktarımı yapan 3 terörist gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve 'Etkin Pişmanlık Hükümleri'nden faydalanan terör örgütü PKK itirafçısı A.B., PKK'nın kadın düşmanlığını anlattı. PKK'nın içerisinde çocukların ve kadınların fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldıklarını belirten A.B., PKK'nın Suriye'deki çatışma bölgelerinde ölen DEAŞ'lı teröristlerin eşlerini ölüm tehdidi zoruyla kaçırdıklarını ve örgütün sözde kamplarında esir olarak alıkoyduklarını söyledi. A.B. itiraflarında, PKK mensuplarının söz konusu kadınları DEAŞ mensuplarına para karşılığında teslim ettiklerini ifade etti.