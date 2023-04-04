Kadri Gürsel’den akıllara zarar seccade yorumu! Kılıçdaroğlu’nu savunacağım derken alay konusu oldu

Seçim çalışmalarını sürdüren Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Platformu'nun düzenlediği İftar Buluşması'na katıldı.
Programdan sonra CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüşen Kılıçdaroğlu, hatıra fotoğrafı çekildi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu karenin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.
KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK' DEDİRTEN SECCADE AÇIKLAMASI
Kılıçdaroğlu'nun 'Özrü kabahatinden büyük' dedirten cinsten açıklamasında, Seccadeye ayakkabı ile bastığı için tepki gösteren vatandaşları, 'Propaganda aparatı' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, durumun istismar edildiğini öne sürdü.
İKİNCİ KAREDE DE SECCADEYE BASMIŞLAR!
Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalının ardından bu kareyi alelacele çektirdiği ifade edildi ama bu skandal fotoğraf karesinden sonra Kılıçdaroğlu'nun aynı yerde farklı isimlerle seccadeye basarak farklı kareler de çektirdiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun ikinci bir fotoğraf karesinde CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar ile aynı yerde ve Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basarak poz verdiği görülüyor. Ali Acar'ın ise sosyal medya hesabından seccadeye bastıkları kısmı kırparak fotoğrafı paylaştığı da ortaya çıktı.
MUHALİF MEDYADA AKLAMA ÇABASINA GİRİŞTİ
Kılıçdaroğlu, farkında olmadan gerçekleşen bir durum olduğunu söylemesine rağmen muhalif çevrelerden, konuyla ilgili şaşırtan ifadeler gelmeye devam ediyor.
Son olarak muhalif gazeteci Kadri Gürsel, CHP'nin kanalı Halk TV'de konuyu farklı bir açıdan ele almaya çabaladı.
CHP yandaşı Kadri Gürsel seccadeye yapılan saygısızlığı böyle savundu: "Siyasi liderler yere bakarak yürümez" | Video
"SİYASİ LİDERLER YERE BAKMAZ"
Kılıçdaroğlu'nu savunabilmek için kurduğu mantıkla şaşırtan Gürsel, esas sorumluluğun seccadeyi oraya bırakanlar olduğunu söyledi.
Gürsel konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"BİR SİYASİ LİDER DAİMA KAFASINI DİK TUTAR"
Bir siyasi lider yürürken eğer dağ başında yürümüyorsa, Ankara asfaltında dahi yürürken Adalet Yürüyüşü'nde dik durur önüne bakmaz ileriye bakar. Bir siyasi liderin geçeceği yol burası bir kapalı mekansa program dahilindeyse bakılmıştır. Bir siyasi lider daima kafasını dik tutar.
Dik tutar ve yukarıdadır. Böyle bir fotoğraf vermez bir siyasi lider. Yoktur bulamazsın, bir tane bile bulamazsın. Kılıçdaroğlu'nun önüne bakarak yürürken bir tane fotoğrafını bulamazsın. Dolayısıyla o kadar renk cümbüşünün içinde, desen bolluğu içinde Kılıçdaroğlu'nun yere bakmasını düşünemiyorum. Yere bakmadı ve bırakılan seccadeye bastı. Sorumluluk o seccadeyi orada bırakanların.