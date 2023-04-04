Milletin evinden dünyaya Togg yolculuğu başladı

Muhalefetin her seferinde yapamazsınız' diyerek çamur atmaya çalıştığı Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a ilk siparişi veren Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'a anahtar teslimi için Külliye'de tören düzenlendi. 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü tarihi anlar milyonlarca vatansever tarafından büyük bir heyecanla izlendi. 'Anadolu' isimli kırmızı renkteki aracın 34 EE 2071 olan plakası dikkat çekti. Külliye'de makam aracı olarak kullanılmak üzere 'Gemlik' renginde ikinci bir Togg da aynı törenle teslim edildi. Erdoğan, teslim töreninde özetle şunları söyledi:Türkiye Yüzyılı'nın ilk meyvelerinden Togg hayırlı olsun. İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Togg, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir. Daha fikir aşamasındayken başlayan ve devam eden haksız eleştiriler yöneltildi. Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Devrim otomobilinden sonra bize devrin otomobilini üretmek nasip oldu. İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünya yollarında da devrin otomobili Togg'umuzu izleyeceğiz. Sipariş rekorları kıran TOGG çok özel bir otomobildir. Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlkte şahitlik ediyoruz. Yerli ve milli markamız TOGG'un ilk siparişini biz vermiştik, bugün de teslim alıyoruz.Adeta eline kına yakılıp ana ocağından uğurlanan askerkler gibi kuşağı bağlanıp baba evinden çıkarılan gelinler gibi milletimizin göz bebeği olan Togg'u milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun. Rabbim tekerine taş değidirmesin.Başkan Erdoğan, aracın rengi ve plakasıyla ilgili soruya "Kırmızı bana ait değil, hanımefendiye ait. Plakası da ona özel" cevabını verdi.Emine Erdoğan: Tarihi bir anı hep birlikte paylaşıyoruz. Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Ülkem adına gurur duyuyorum. Arabanın da kullanımı çok rahat, içinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz.TOGG, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de bugün teslim edilecek. Aliyev, Erdoğan'ın ardından aracı teslim alan ikinci kişi olacak. Bakü'de düzenlenecek tören Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın aracın anahtarını Aliyev'e takdim etmesiyle başlayacak. Varank ve Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Aliyev'i Togg'un teknik özellikleri hakkında bilgilendirecek ve Aliyev aracı kullanacak. Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un 'T10X' modelinin ilk sahipleri yapılan çekilişle geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Otomobil için ön sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından 20 bin kişi yerli otomobilin sahibi olduğu açıklanmıştı.Kamu bankalarının önümüzdeki günlerde TOGG'a özel bir kredi verebilir. Araçlara bunu rahatlıkla yapabilirler. Konutta nasıl yapıyorlarsa araçta da bunu yaparlar.