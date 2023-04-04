7'li koalisyonda CHP'nin HDP ile olan işbirliği masada yeni bir krize yol açtı. CHP-HDP işbirliğine İYİ Partili isimlerden tepkiler gelirken Saadet Partisi'nden de kopuşlar başladı. Art arda gelen istifalara ve Cumhur İttifakı'na destek açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.

Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Saadet Partili Mehmet Bingöl, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı verdi ve A Haber'e özel flaş açıklamalarda bulundu.

Milli Görüş'ün önemli ismi Mehmet Bingöl'den Başkan Erdoğan'a destek | Video

"SAADET PARTİSİ'NİN YERİNİ TASVİP ETMEDİM"

Bingöl, Saadet Partisi'nin sonu belli olmayan bu kirli ittifaka girmesine dair "Yanlış tutum içerisindeler" sözleriyle dikkat çekti.

Saadet Partili Mehmet Bingöl, "Saadet Partisinin 6'lı masadaki yerini baştan beri hiç tasvip etmedim. Buradan ülkeye partiye bir hayır gelmeyeceğine inandım ve bunu Partimizin Genel Başkanına (Temel Karamollaoğlu) Genel Kurul Üyelerine anlattım" dedi.

SAADET PARTİSİ'NE UYARI: ERBAKAN HOCAMIZIN MİLLİ GÖRÜŞ ÇİZGİSİNDEN ÇIKIYORSUNUZ

Mehmet Bingöl, "Erbakan Hocamızın milli görüş çizgisinden çıkıyorsunuz diye ikazlarda bulundum. Ancak maalesef dinlemediler dinlemeyince ben de dedim ki madem siz dinlemiyorsunuz biz de bildiğimiz yoldan devam ederiz" diye konuştu.