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Giriş Tarihi: 5.4.2023 05:06

Numan Kurtulmuş’tan İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisine tepki göstererek, “Mübarek Ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz” dedi

İHA
Numan Kurtulmuş’tan İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi

Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail'e tepki gösterdi.

Paylaşımında, "Artık yeter. İsrail durdurulmalıdır. Vahşi siyonist katiller ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği silahlı baskınla terör estiriyor, insanlığı katletmeye devam ediyor. Mübarek Ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Her sene özellikle Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara uygulanan bu saldırılar uluslararası kuruluşlar tarafından artık durdurulmalı ve dökülen her damla kanın, yitirilen her bir canın hesabı İsrail'in faşist yöneticilerinden sorulmalı" ifadelerine yer verdi.

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Numan Kurtulmuş’tan İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi
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