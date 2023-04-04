Numan Kurtulmuş’tan İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi

Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail'e tepki gösterdi.

Paylaşımında, "Artık yeter. İsrail durdurulmalıdır. Vahşi siyonist katiller ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği silahlı baskınla terör estiriyor, insanlığı katletmeye devam ediyor. Mübarek Ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Her sene özellikle Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara uygulanan bu saldırılar uluslararası kuruluşlar tarafından artık durdurulmalı ve dökülen her damla kanın, yitirilen her bir canın hesabı İsrail'in faşist yöneticilerinden sorulmalı" ifadelerine yer verdi.