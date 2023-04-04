SON DAKİKA | Büyükelçiler ile iftar programı: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 14. Geleneksel AK Parti Büyükelçiler İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu yıl 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Ramazan'ı buruk karşıladık. 50 binin üzerinde canımızı toprağa verdik. Depremin ilk gününden itibaren devlet-millet el ele tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Uluslararası yardım çağrımıza 90 ülke 11 bin 320 personelle bilfiil destek verdi.

(Deprem bölgesi) Dün itibarıyla 70 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı, bunlardan 40 bin 761'inin temelini attık.

11 ilimizi, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen depremlere rağmen seçimleri erteleme yoluna gitmedik. Biz Türkiye'nin kapasitesine ve milletimizin dayanışma ruhuna güveniyoruz.

Türkiye Yüzyılının cemresi sadece gönüllere değil, sandığa da düşmüştür. Halkımız sandıkta yine en doğru kararı verecektir.

İnsanlığın kaderini 5 ülkenin iki dudağı arasına hapseden nizam sürdürülebilir değil. BMGK'nin kapsayıcı anlayışla reforma tabi tutulması acil bir ihtiyaç.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Terörü insanlığın gündeminden çıkarmak, temel vazifelerimiz arasındadır. Terörün her türlüsüne karşı ayrım yapmadan mücadelemizi sürdürüyoruz. Kelime oyunlarıyla, diplomatik ve askeri cambazlıklarla bölücü terör örgütünü palazlandırma girişimlerini biliyor, tek tek takip ediyoruz. Vakti geldiğinde muhatapların önüne koyacağız. Yeni teşebbüslere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Terörü kaynağında bertaraf etme stratejisine devam edeceğiz.