Trabzon’da Kılıçdaroğlu’na seccade tepkisi: Birincide yaşlılıktır dedik, ikinciyi neden yaptınız?

Bu duruma çok üzüldüm. Yazıklar olsun CHP ile ittifak kuran Meral hanım. Bunlarla hareket etmeniz şehitlerimizin kemikleri sızlatmayacak mı? Neden onla bir olup, hareket ediyorsunuz. Kendi başına partinle hareket et. Biz de sana yardımcı olalım. Şehitlerimizin kanı daha kurumadı. Unutma Meral hanım." dedi.