Trabzon’da Kılıçdaroğlu’na seccade tepkisi: Birincide yaşlılıktır dedik, ikinciyi neden yaptınız?

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir takım program için Trabzon'a geldi.
Atatürk Alanında halka hitap eden Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ardından geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane hocası ve teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'nın mezarını ziyaret etti.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu daha sonra Kaşüstü mahallesindeki Yomra Belediyesi Kadın Üreticiler Pazarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Pazar'a giriş esnasında Zehra Hisoğlu isimli kadın Kılıçdaroğlu'na "seccade üzerine bastın buraya niye geldin. Seccade ver de namaz kılsın, seccadeye böyle saygısızlık yapmaması gerekiyordu. Yazıklar olsun. Birde buraya geliyorsun" diye tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı ve Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepkilere cevap vermeden pazarı ziyarete geçti.
Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Zehra Hisoğlu SABAH'a konuştu. Hisoğlu, "Bunlar sanki hiçbir şey yapmamışlar gibi buralara geliyorlar. Seccadeye ayakkabılarıyla basmak günah değil mi. Hadi birincisinde seccadeye ayak basarak hata yaptık dediniz. Yaşlılıktır, olabilir. İkinciyi neden yaptınız ve fotoğraf çekilip tekrar paylaştınız.
Bu duruma çok üzüldüm. Yazıklar olsun CHP ile ittifak kuran Meral hanım. Bunlarla hareket etmeniz şehitlerimizin kemikleri sızlatmayacak mı? Neden onla bir olup, hareket ediyorsunuz. Kendi başına partinle hareket et. Biz de sana yardımcı olalım. Şehitlerimizin kanı daha kurumadı. Unutma Meral hanım." dedi.