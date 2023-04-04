‘Türkiye Yüzyılı sensiz olmaz’ klibini 20 milyon kişi izledi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Seninle Oldu Sensiz Olmaz" sloganıyla başlattığı kampanyayı dijitale taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminden Cumhurbaşkanlığına uzanan süreçte hayata geçirdiği proje ve süreçlerin yer aldığı bir klip yayınladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan klip, pek çok sosyal mecrada yayıldı. Twitter, Facebook, İnstagram başta olmak üzere sosyal mecralarda kısa sürede viral olan klip toplamda 20 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi. İl Başkanı Kabaktepe, yaptığı paylaşımda "Olsaydı dediğin ne varsa seninle oldu, Türkiye Yüzyılı sensiz olmaz" ifadelerine yer vererek 20 yıl boyunca yapılan yatırım ve projelerin korunması, istikrarı ve gelişiminin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen klipte yer alan sözler şöyle; Vaktidir sözü kuşanmanın, Gördün, tüm zamanların önünü ardını

Hem zorlukta, Hem de mutlulukta varsın , Her şey seninle oldu , Sensiz de olmazdı zaten Gün oldu sırt sırta verdik, Bir ağacın gölgesinde , Gün oldu telaşla sokağa çıktık, Çarpıştık sancak uğruna , Sensiz nasıl olacaktı ki, Yolumuz uzundu, beraber kısalttık, Enerjimiz yoktu, birlikte kazdık, Oysa zordu yaptıklarımızı anlatmak, Ama sen anlattın Hep hayallerimizin peşinden koştuk, Biz koşmadık aslında resmen kanatlandık Ne sevgiydi bizimkisi, Gece gündüz demeden çalıştık, Ya sen olmasaydınHep uyanık olmak zorundaydık , Bir gün yüküm ağır demedin , Bir gün olsun desteğini ve inancını eksik etmedin, Hep yanımızda oldun, Yılmak nedir bilmedin Ki bugün Başarıda gurur Umutta yolculukz İçimizde zafer İrademizde birlik Yolumuzda kararlılık gösteriyorsak, Bu dava senin omuzlarında yükseldiğindendir, Olsaydı dediğin ne varsa seninle oldu, Türkiye Yüzyılı sensiz olmaz"