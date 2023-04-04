Vatandaş, FOX TV’nin algı operasyonunu böyle ifşa etti: Ön konuşma yaptırıp devleti karalama provokasyonu yapıyorlar

Fox TV, deprem bölgesindeki provokatif haberlerine bir yenisini eklemek isterken, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmadığı şeklinde algı oluşturmak istheyen FOX TV, vatandaşlara mikrofon uzatmadan eksiklerin çok olduğu şeklinde konuşmalarını telkin ediyor. Bölgedeki bir vatandaş cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde FOX TV'ye isyan ederken, bir başka vatandaş ise, 'Millet ala ala koyacak bir yer bulamıyor. Ağzımı bozacağım şimdi.' diyerek FOX TV'ye tepki gösterdi.

FOX TV'nin deprem bölgesindeki algı operasyonu elinde patladı! Vatandaş saniye saniye kaydetti... | Video

FOX TV ALGI OPERASYONU PEŞİNDE

FOX TV, 14 Mayıs seçimlerine gidilirken algı operasyonlarına daha da hız verdi. Deprem bölgesinde provokasyon peşinde koşan FOX TV'yi bir vatandaş kayda alarak ifşa etti.