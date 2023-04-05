6’lı koalisyonda bu kez liste krizi! AK Partili Hamza Dağ: Kırılma, kullanılma, kenara atılma...”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 6'lı koalisyonda yaşanan liste krizine de değinen Dağ, "Kırılma, kullanılma, kenara atılma..." ifadelerini kullandı.
Hamza Dağ'ın açıklamarından satır başları:
İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRISI
Her Ramazan'-ı şerifte katil İsrail bunu adet haline getirdi. İsrail bunu siyasi malzeme haline getirdi. Saldırıyı sert bir şekilde kınıyoruz.
6'LI MASADA LİSTE KRİZİ YAŞANIR MI?
(Ali İhsan Yavuz 9 Nisan'da "fırtına kopacak") 6'lı masa biliyorsunuz 7'li masa oldu. Aralarında yaptıkları toplantılar teorik olduğu için ilk kriz Cumhurbaşkanlığı adayında yaşandı. İkinci süreç aday listelerinin belirlenmesi... Genel Başkanlar yardımcılık verilerek teskin edilmiş olabilir, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti ve dört siyasi partiye ihtiyacı kalmadı. 54 vekil sözü vardı bu çok inandırıcı değildi. Benim kanaatime göre birer tane vekil ya verirler ya vermezler. 9 Nisan 2023'te son kullanma tarihi bitmiştir. Bildiğim bir şey değil bir öngörü. Kırılma, kullanılma, kenara atılma...
SECCADE TARTIŞMALARI
Bunun bu kadar güdeme gelmesinin sebebi Kılıçdaroğlu'nun riyakarlık yapmasıdır. Cumhurbaşkanı adayının ülke hassasiyetlerini bilmesi lazım.
(CHP içinde komplo mu?) Komplo olduğunu düşünmüyorum. Ben genel olarak bunun hassas bir şey olduğunun farkında olmadıklarını düşünüyorum.Kılıçdaroğlu'nun tehlikeli oyunu! PKK yöneticileriyle eş zamanlı "iç savaş" tehdidi