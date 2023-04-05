6’lı koalisyonda bu kez liste krizi! AK Partili Hamza Dağ: Kırılma, kullanılma, kenara atılma...”

6'LI MASADA LİSTE KRİZİ YAŞANIR MI?

(Ali İhsan Yavuz 9 Nisan'da "fırtına kopacak") 6'lı masa biliyorsunuz 7'li masa oldu. Aralarında yaptıkları toplantılar teorik olduğu için ilk kriz Cumhurbaşkanlığı adayında yaşandı. İkinci süreç aday listelerinin belirlenmesi... Genel Başkanlar yardımcılık verilerek teskin edilmiş olabilir, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti ve dört siyasi partiye ihtiyacı kalmadı. 54 vekil sözü vardı bu çok inandırıcı değildi. Benim kanaatime göre birer tane vekil ya verirler ya vermezler. 9 Nisan 2023'te son kullanma tarihi bitmiştir. Bildiğim bir şey değil bir öngörü. Kırılma, kullanılma, kenara atılma...