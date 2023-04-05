7’li koalisyonda liste krizi: ‘Yüzde 99 tamam’ denilen ittifak içi ittifaktan sonuç çıkmadı

'YÜZDE 99 TAMAM' DENİLEN İTTİFAK İÇİ İTTİFAKTAN SONUÇ ÇIKMADI

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın içinde milletvekili listeleri için 'üçlü ittifak' görüşmelerinden sonuç çıkmadığını açıkladı.

"MAALESEF İTTİFAK SAĞLAYAMADIK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu "Bendeniz ittifak içinde ittifak diye adlandırdığımız üçlü ittifakı önemsiyordum, ama bu konuda maalesef ittifak sağlayamadık" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu "DEVA Partisi ağırlıklı olarak 'Bizim logomuz altında seçime girelim.' dedi. Biz de bu mantıklı olmaz dedik. Biz 7-8 kere seçime girmiş 20 yıllık bir partiyiz" ifadesini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı "İttifak bizim amblemimiz altında olmalı yoksa biz seçim kurullarında, sandık kurullarında yokuz dedik. Ama anlaşamadık son noktaya da geldik" diye konuştu.