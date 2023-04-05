AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Çelik'in açıklamaları şöyle:

Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Burada birinci mesele Harem-i Şerif'in kutsiyetinin, statüsünün ihlal edilmesidir. İsrail güçleri tarafından bu saygısızlık gerçekleştirilmiştir. Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir.

İYİ Parti'nin grup toplantısında Akşener'in kullandığı üslup ve kullandığı tabirler, en yakışıksız ifadelerin yer aldığı konuşma olmuştur. Kılıçdaroğlu da, Akşener'i tebrik etmiş. Bu yakışıksızlığa çifte destek durumu olmuş. Bakalım ittifakın diğer üyeleri de buna destek verecek mi, göreceğiz. Meclis çatısı altındaki kürsüye kurşunları dizmiş.

Sayın Akşener, kısıtlı devlet görevinde ortaya koyduğu dönemde milletin üzerinden silindir gibi geçen 28 Şubat kararlarını onaylamıştır. En büyük icraatı budur.