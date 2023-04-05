Bağcılar’da yabancılara ’harabe ev’ tuzağı! İlanlar tepki topladı...

Bağcılar'da içi adeta harabe gibi olan ev için 8 bin 500 lira kira istendi. İlan tepki toplarken, vatandaşlar bu evlerin yabancı uyruklulara kiraya verildiğini dile getirdi.

İstanbul'da bazı ev sahipleri, harabe şeklinde olan evlerini yabancı uyruklu vatandaşlara fahiş fiyatlarla kiralamaya çalışıyor. Bunun son örneği ise Bağcılar'da yaşandı. Bir emlak ofisi tarafından verilen ilanda bodrum katta ve oldukça bakımsız halde bulunan bir ev için 8 bin 500 TL istendi. İlanda ayrıca evde beş kişiye kadar kalınabileceği ve eşyalı olduğu belirtildi.