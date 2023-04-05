Bakan Bozdağ, HDP’li Ahmet Türk’e o fotoğrafları hatırlattı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kanaat önderleriyle iftar programında buluştu. Gündeme dair önemli açıklamada bulunan Bakan Bozdağ, son 20 yıl içerisinde Güneydoğu'da yaşanılan değişim ve dönüşümlere dikkat çekti. Bölgede yasakların, Kürtçe üzerindeki baskıların AK Parti hükümetinin göreve gelmesiyle atılan tarihi reformlarla son bulduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, "on yıllardır ülkemizde süren red, inkar ve asimilasyon politikalarını biz bitirdik" dedi.

"ÖNEMLİ TARİHİ ADIMLAR ATTIK"

Kan ve gözyaşı politikalarına AK Parti döneminde son verildiğinin altını çizen Bakan Bozdağ, "Son 20 yıl içerisinde bölgemizde pek çok önemli adımı attığımız gibi demokratikleşme konusunda da çok ciddi adımlar attı. Kürt kardeşlerimizle ilgili çok önemli tarihi reformlara imza attık. Belki bu ülkede bizden önceki dönemlerde kimsenin konuşmaya cesaret edemediği şeyleri biz konuştuk. Konuşturduk, tartıştık, yaptık ve Türkiye'nin gündeminden biz çıkardık. 3 Kasım 2002'de seçimden önce Batmanlılar, Diyarbakırlılar, bölge insanı bizden OHAL'i kaldırın başka bir şeyi istemiyoruz demişlerdi. Allah'ın izniyle ilk icraatımız OHAL'i kaldırmak oldu. On yıllardır ülkemizde süren red, inkar ve asimilasyon politikalarını biz bitirdik. Kan dursun, gözyaşı dinsin, ülkede huzur ve barış egemen olsun diye çözümün farklı alternatiflerde mümkün olacağını göstermek ve başarmak için de her türlü eleştiriye göğüs gererek, önemli tarihi adımlar attık. Netice alamadık ama denedik" şeklinde konuştu.

AHMET KAYA'YA UYGULANAN LİNCİ HATIRLATTI

Kürtçe şarkı çıkaracağını söylediği sırada linç edilen Ahmet Kaya'yı hatırlatan Bakan Bozdağ, "Kürtçe'nin üzerindeki yasakları tek tek biz kaldırdık. Rahmetli Ahmet Kaya, Kürtçe şarkı söylemek istediğini ifade edince bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafına çöreklenmiş olanların rahmetliye nasıl linç uyguladıklarını yakinen o dönemleri bilenler bilir. Şimdi bu ülkede Kürtçe türkü, şarkı her türlü müzik, her türlü sanat, tiyatro oyunları oluyor mu? Oluyor. Dün mümkün müydü? Değil. Davası, soruşturması olanın kendini Kürtçe savunmasının imkanını biz getirdik. Cezaevinde olanlar, analarıyla kendi ana dilleriyle konuşamazdı. Konuşma yasağı vardı. Onu biz kaldırdık. Şimdi Ahmet Türk konuşuyor. Başkaları da konuşuyor. Memleketin hiçbir yerinde kendi ilinde dahi Kürtçe siyaset yapamaz, Kürtçe propaganda yapamazdı. Kürtçe siyaset yapmanın, Kürtçe siyasi propaganda yapma hürriyetini bu ülkeye biz getirdik" diye konuştu.

AHMET TÜRK'E SERT TEPKİ

Bozdağ HDP'li Ahmet Türk'ün sözlerine tepki gösterirken şöyle konuştu: "Şimdi kalkıp öte yandan konuşuyor. Diyor ki AK Parti'ye oy verirse şöyle olur, böyle olur diye bütün Kürt kardeşlerimizi tehdit ediyor. AK Parti, Kürt kardeşlerimize bugüne kadar konuşulamayan, konuşmaya insanların cesaret edemediği pek çok konuda tarihi adımları atarak en büyük gelişmeyi ve değişmeyi sağlamış, Cumhuriyet tarihinin en reformcu iktidarıdır. Konuşuyorlar, HDP'yle daha yan yana aynı masada fotoğraf veremeyen, desteğini aldığı halde aynı yan yana durup da biz ittifakız diyemeyen Yüksek Seçim Kurulu'na götürdükleri ittifak beyannamesine HDP'nin imzasını attırmaktan korkanlar, çekinenler bugün oylarına ihtiyaç varken bu kadar korkak davrananlar yarın oylarını alınca dönüp bunların yüzlerine dahi bakmazlar. Bunların zihniyeti daha önce biliyorsunuz CHP ile o dönemin partileri ittifak yaptılar. Sonra kollarına kelepçe taktılar. Sonra da parlamentodan hepsini attılar. Geçmişi şöyle bir baktığınızda bunlar bölgedeki insanların dertlerine derman olan değil, dertlerinin büyümesi için her şeyi yapan kadrolar."