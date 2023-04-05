Deprem bölgelerinde 2,7 milyon kişi barınma hizmetlerinden yararlanıyor

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Depremin hemen sonrasında elini depremden etkilenen 11 şehre uzatan devlet, ilk günkü gibi çalışmalarını bölgede sürdürüyor. Bu kapsamda, barınma hizmetlerine bakıldığında Mart ayı itibarıyla 10 şehirde toplam 305 konteyner kente 49 bin 202 konteyner kuruldu. Bu sayının 130 binin üzerine çıkması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca, bölgede toplamda 656 bin 553 çadır kurulurken, 2 milyon 796 bin 589 kişi barınma hizmetlerinden yararlanıyor.

Depremin ilk gününden bu yana yaklaşık 300 bin arama kurtarma personeli görev alırken, 70 bin emniyet, 48 bin jandarma, bin 54 Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve 3 binden fazla bekçi asayiş olaylarının önüne geçmek için gece gündüz demeden görev alıyor. Ayrıca, depremin hemen ardından bölgeye 18 binden fazla iş makinası, 72 uçak, 141 helikopter ve 37 gemi yönlendirildi.

İhtiyacın doğduğu ilk saatlerde yola çıkan ve gün geçtikçe bölgedeki artan ihtiyaçla noktaları fazlalaşan mobil mutfak sayısı Mart ayı itibarıyla 350 olurken, toplamda 220 milyon 891 bin 663 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

Bütün bölgede 2 milyon 53 bin 177 bina da hasar tespiti yapılırken, bunlardan 313 bin 325 bina, 893 bin 510 bağımsız bölüm acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve yıkık olarak tespit edildi.

Hane baş destek ödemelerinde 1 milyon 682 bin 270 kişiye ulaşılırken, 396 bin aileye hane başı taşınma yardımı yapıldı. Hane başı destek ödemesi 16 milyar lirayı aşarken, yaklaşık 6 milyar lira da taşınma yardımı yapılmış oldu.

AFAD Koordinasyonunda Jandarma tarafından 995 bin 413 tahliye gerçekleşti. Bu operasyonlarda toplam 1 milyon 529 bin 344 kişi bölgeden tahliye edildi.