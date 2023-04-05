Deprem bölgesinde görevli 10 bin polisin tayini gerçekleştirildi

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Önce saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesinde büyüklüğü 7,7 olan bir deprem ardında da saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyüklüğü 7,6 olarak kaydedilen yeni bir deprem meydana geldi.

Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın içinde olduğu 11 ili ve yaklaşık 14 milyonluk bir nüfusu etkiledi. Büyük Marmara Depreminden 23 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 'Asrın Felaketi' olarak kayıtlara geçti.

DEPREM BÖLGESİNDE GÖREVLİ POLİSLER UNUTULMADI

Depremin yarattığı tahribatı kaldırmak ve illeri tekrar ayağa kaldırılması noktasında devlet bütün kurumlarını seferber etti. Bu noktada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda deprem bölgesinde görev yapan ve deprem nedeniyle mağduriyet yaşayan emniyet teşkilatı çalışanlarının talepleri alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı, çalışmalarını titizlikle yürüterek personellerin ihtiyaçları ve istekleri karşılayacak şekilde sonuçlandırıldı. Deprem bölgesin görevli 10 bin polisin tayinlerini gerçekleştirerek istekleri yerine getirildi.