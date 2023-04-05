Fırsatçı 42 ev sahibi ve emlakçı hakkında soruşturma

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde büyük bir yıkım yaşandı. Binlerce depremzede bulundukları illerden Türkiye'nin çeşitli illerine yerleşti. Bazıları yurtlarda konuk edilirken bazı depremzedeler ise kiralık evlere yerleşti. Ancak kiralık ev arayan depremzedeler bazı ev sahibi ve emlakçılar tarafından uygulan fahiş fiyat zulmünü yaşadı.
Depremzedelerin şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı. Emlakçı ve ev sahipleri emniyete çağrılarak ifadeleri alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca bugüne kadar 42 emlakçı ve ev sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın seyrine göre fırsatçılar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 237'nci 'Fiyatları Etkileme' maddesince 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılması bekleniyor.
SABAH GÜNDEME GETİRMİŞTİ
SABAH, Konya'da fahiş fiyat zulmüne maruz kalan depremzedeleri ve diğer vatandaşların yaşadıklarını gündeme getirmişti. Bunlardan biri olan karayolları personeli Ali Tarakçıoğlu (37) depremlerin ardından 15 gün boyunca Hatay'da görev yaptı. Ev sahibi, kira parasını önce 2 bin TL'den 4 bin TL'ye ardından da 8 bin 500 TL'ye çıkartmak istedi. Bununla da kalmadı evine Konya 12. İcra Dairesinden gelen belgede 13 bin TL borcu olduğu belirtildi. Tarakçıoğlu, ev sahibinden şikayetçi oldu.
Diğer mağdur ise Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depreme yakalanan Muzaffer Alçı'ydı. Depremde evi ve işyeri ağır hasar gören Alçı bunun üzerine yakınlarının yönlendirmesi üzerine Konya'ya geldi. Alçı, 6 bin 750 TL'ye kiraladığı daire için emlakçıya 8 bin TL komisyon, ev sahibine de 1 yıllık kira bedeli 81 bin TL'yi peşin ödedi. Evine yerleşen Alçı binada kiraların çok daha düşük olduğunu öğrenince şikayetçi oldu. Emlakçı ve ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.