Fırsatçı 42 ev sahibi ve emlakçı hakkında soruşturma

Diğer mağdur ise Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depreme yakalanan Muzaffer Alçı'ydı. Depremde evi ve işyeri ağır hasar gören Alçı bunun üzerine yakınlarının yönlendirmesi üzerine Konya'ya geldi. Alçı, 6 bin 750 TL'ye kiraladığı daire için emlakçıya 8 bin TL komisyon, ev sahibine de 1 yıllık kira bedeli 81 bin TL'yi peşin ödedi. Evine yerleşen Alçı binada kiraların çok daha düşük olduğunu öğrenince şikayetçi oldu. Emlakçı ve ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.