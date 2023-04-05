Gerçekler ortaya çıktı! Meral Akşener özür dilemek yerine üste çıkmaya çalıştı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun perde arkasından bölgede yaşanan bir hırsızlık teşebbüsü olayı çıktı. Kurşunun, İYİ Parti binasına doğru kaçan hırsızları yakalamak isteyen özel güvenlik görevlisi tarafından sıkıldığı belirlendi.
İNŞAAT BEKÇİSİ RASTGELE ATEŞ AÇMIŞ
Polisin tespitlerine göre; inşaatın bekçisi Melikşah E. hırsızlığa teşebbüs eden ve fark edilmeleri üzerine İYİ Parti Binası'nın istikametine doğru kaçan hırsızları yakalayabilmek için rastgele ateş açtı. İddialara göre o kurşun da İYİ Parti Binası'nın camına isabet etti.
OLAYIN FAİLİ YAKALANDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, failin yakalandığını bildirdi. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz." dedi.
AKŞENER ÖZÜR DİLEMEK YERİNE ÜSTE ÇIKMAYA ÇALIŞTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise parti binasına isabet eden mermi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayarak özür dilemek yerine üste çıkmaya çalıştı. Akşener, "Recep Bey çıkmış benden özür bekliyormuş. Utanmasan mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın. Bir de senden özür dileyeceğim öyle mi? Hadi oradan be hadi, çok beklersin. Sakın unutma bir bu günlere öyle kolay gelmedik." ifadelerini kullandı.
Akşener, konuşmasının devamında kürsüde bulunan kurşunları fırlatarak, "Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz söz mü? Tüm mermilere göğüs gerip, milletimize güneş olacaksınız söz mü?" ifadelerini kullandı.
HDP İLE İTTİFAK YAPIP UTANMADAN ŞEHİTLERİMİZİN İSMİNİ AĞZINA ALDI
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak yapan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in, grup toplantısında yaptığı konuşmada utanmadan şehitlerimizin ismini ağzına aldı.
Akşener'in konuşmasında "Ömer Halisdemir korktu mu? Şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek? Eren Bülbül'ler, Yasin Börü'ler, Aybüke öğretmenler vazgeçti mi?" ifadelerini kullanması tepki çekti...
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Erdoğan, Bağcılar'da toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada, "İstanbul İl teşkilatının bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade ediyor. Utan, utan. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde bu tür şeyler varsa bilemem. İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu çıkardı. Ne olacak? Hadi bakalım şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musunuz? İlk gün utanmadan sıkılmadan bu iftirayı attın. Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez" ifadelerini kullandı.
GENAR BAŞKANI İHSAN AKTAŞ: BU TRAVMAYI ATLATAMADIĞI İÇİN...
Kamuoyu araştırmacısı GENAR Başkanı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili yaptığı açıklama şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu Zeytinburnu meselesini ben şöyle yorumladım. (İYİ Parti binasına kurşun isabet etmesi, Meral Akşener'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlaması ve gerçeğin ortaya çıkması sonrasında özür dilememesi) Bu travmayı atlatamadığı için Meral Hanım öyle doz aşımı bir dil kullandı ki 'acaba şuradan bir durumu kurtarabilir miyiz?' der gibiydi. Sonradan gerçeğin ortaya çıkmasıyla da çıkıp toplumdan özür dilemedi. Özür dilese zımnen büyürdü. Öyle bir öfke kustu ki yani "Tayyip Erdoğan" falan Öztürk Yılmaz'ın dayak yedikten sonra yaptığı bir isyan açıklaması var. Meral Hanım kendisini Öztürk Yılmaz'la eşitledi."