Gerçekler ortaya çıktı! Meral Akşener özür dilemek yerine üste çıkmaya çalıştı

GENAR BAŞKANI İHSAN AKTAŞ: BU TRAVMAYI ATLATAMADIĞI İÇİN...

Kamuoyu araştırmacısı GENAR Başkanı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili yaptığı açıklama şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu Zeytinburnu meselesini ben şöyle yorumladım. (İYİ Parti binasına kurşun isabet etmesi, Meral Akşener'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlaması ve gerçeğin ortaya çıkması sonrasında özür dilememesi) Bu travmayı atlatamadığı için Meral Hanım öyle doz aşımı bir dil kullandı ki 'acaba şuradan bir durumu kurtarabilir miyiz?' der gibiydi. Sonradan gerçeğin ortaya çıkmasıyla da çıkıp toplumdan özür dilemedi. Özür dilese zımnen büyürdü. Öyle bir öfke kustu ki yani "Tayyip Erdoğan" falan Öztürk Yılmaz'ın dayak yedikten sonra yaptığı bir isyan açıklaması var. Meral Hanım kendisini Öztürk Yılmaz'la eşitledi."