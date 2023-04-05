Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Önümüzdeki dönemde enflasyonun tedrici bir şekilde gerilemesini bekliyoruz

Bakan Nureddin Nebati bir dizi ziyaret için Konya'ya geldi. Konya Sanayi Odası ziyaretinde konuşan Bakan Nebati, enflasyonla ilgili konuştu. Nebati, "2021 yılı sonundaki kur hareketi ve diğer küresel ekonomik sarsıntılar sebebiyle 2022 yılını maalesef yüksek bir enflasyonla geçirdik. Bu gelişme karşısında ilgili tüm Bakanlıklarımızla koordinasyon içerisinde kapsamlı bir politika setini hayata geçirdik ve uygulamaya devam ediyoruz. 2022 yılı Kasım ayından bu yana düşüş eğilimi devam eden enflasyon, 2023 yılı Mart ayında yıllık 50,5 seviyesine gerilemiştir. Enflasyonda yaşanan bu düşüşte, döviz kurunda sağladığımız istikrar ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisi yadsınamaz. Önümüzdeki dönemde bu eğilimin devam etmesini ve enflasyonun tedrici bir şekilde gerilemesini bekliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ İLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Türkiye Ekonomi Modeli ile büyümede, istihdamda, ihracatta ve turizmde tarihi rekorlar kırmaya devam edildiğine dikkat çeken Bakan Nebati, "Salgının, savaşın, iklim, gıda ve enerji krizlerinin art arda geldiği, her geçen gün jeopolitik gerilimlerin küresel resesyon risklerini beslemeye devam ettiği bir süreçte bizler gecikmeksizin Türkiye Ekonomi Modelimizi devreye aldık. Model sayesinde bu zorlu dönemde birçok riski bertaraf edebilmemizin yanı sıra büyümede, istihdamda, ihracatta ve turizmde tarihi rekorlar kırmaya devam ediyoruz. 2022 yılında kaydettiğimiz yüzde 5,6'lık büyüme ile G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk ve Modelimizin meyvelerini böylece toplamaya başladık. Sanayi ve turizm gibi döviz getirici üretken sektörlerimiz Cumhuriyet tarihimizde hiç olmadığı kadar güçlendiler. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki büyüme 13 çeyrekten bu yana kesintisiz sürüyor. Ekonomideki büyüme ivmesi, istihdamımıza da son derece olumlu şekilde yansıyor. Bu yılın Ocak ayında 31,8 milyon kişiyle istihdamda tarihi yüksek seviyeyi yakaladık. Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uyguladığımız isabetli politikalar ve ihracatçılarımızın gayretleriyle Cumhuriyet tarihimizin rekor ihracat seviyelerine çıkmış bulunuyoruz. Ülkemiz bugün 228 ülke ve bölgeye ihracat yapan, Mart 2023 itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 255,7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir ülke konumundadır" diye konuştu.

'BUGÜNE KADAR 11,5 MİLYAR TL DASK ÖDEMESİ YAPTIK'

Deprem bölgelerinde ki DASK ödemelerini de açıklayan Nureddin Nebati. "DASK kapsamında bugüne kadar toplam 11,5 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdik. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerimizde ve Elbistan, Islahiye, Nurdağı, Antakya ilçelerimizin tamamında DASK'a iletilen tüm hasar dosyalarını inceledik ve ödemelerin tamamını yaptık. Malatya ve Şanlıurfa illerimizdeki hasar dosyalarının tamamının incelemelerini de iki gün içinde tamamlayarak bu illerimizde de tüm DASK ödemelerini yapmış olacağız. Diğer illerimizde de en geç bu ayın sonuna kadar tüm incelemeleri tamamlayarak tazminat bedellerinin tamamını ödemeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.