İBB’den tabela hizmeti

Yurt açılışlarında tabela değişikliği yaparak AK Parti döneminde yapılan ya da özel yurtları kiralayarak tabela değiştirip açılış yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, bu kez spor tesislerine aynı işlemi yaptı. İnşaat yılı 1989 yılına dayanan Bayrampaşa Kapalı Spor Salonu'nun adı ve açılış tarihi değiştirildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında göreve gelmesinden sonra hem mega kent İstanbul'a hem de vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yeni herhangi bir hizmetin devreye alınmaması vatandaş tarafından eleştirilmeye devam ederken, İBB yönetimi de yaklaşan seçimler öncesinde vatandaşa iş yapma becerisi gösterebilmek için geçmiş dönemlerde yapılan hizmetlerin tarihlerini değiştirmeye başladı.
Vatandaşın görebileceği şekilde spor salonun dışında bulunan korkuluklara ve bina çevresinde açılış yılını temsilen 2022 yılı yazılırken İBB kendi resmi sayfasında spor salonun yapım yılını değiştirmeyip 1989 yılında bıraktı.
'GRİYE BOYANIP ADI DEĞİŞTİRİLDİ'
İBB yönetiminin boya ve badana gibi basit onarım sonrası tabela ve açılış değiştirmesine ise Harun Cetın adındaki bir vatandaş tarafından eleştirildi. 15 yıldır söz konusu spor salonunda voleybol oynadığı belirten Harun Cetin, "15 yıldır içinde voleybol oynadığım İBB Bayrampaşa kapalı spor salonu, griye boyayıp adı Bayrampaşa spor kompleksi olarak değiştirilmiş. Sanki yeni yapılmış gibi yapım tarihini 2022 yazmışlar. Olmadı Ekrem İmamoğlu" eleştirisinde bulundu.