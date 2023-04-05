İBB’den tabela hizmeti

'GRİYE BOYANIP ADI DEĞİŞTİRİLDİ'

İBB yönetiminin boya ve badana gibi basit onarım sonrası tabela ve açılış değiştirmesine ise Harun Cetın adındaki bir vatandaş tarafından eleştirildi. 15 yıldır söz konusu spor salonunda voleybol oynadığı belirten Harun Cetin, "15 yıldır içinde voleybol oynadığım İBB Bayrampaşa kapalı spor salonu, griye boyayıp adı Bayrampaşa spor kompleksi olarak değiştirilmiş. Sanki yeni yapılmış gibi yapım tarihini 2022 yazmışlar. Olmadı Ekrem İmamoğlu" eleştirisinde bulundu.