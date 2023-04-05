"İngiltere’de Erzurum sosisi" videosu sahte çıktı! Muhalif hesaplar böyle trollendi!

"İKİ GÜN BOYUNCA VİDEONUN GERÇEK OLMADIĞINI ANLATMAYA ÇALIŞTIK"

Sözlerine devam eden Abese İrca, sosyal medyadan İngiltere'deki Erzurum sosisi paylaşımı hakkında paylaşanlara videonun gerçek olmadığını iki gün boyunca anlatmaya çalıştığını ama hiçbirinin videonun sahte olduğuna inanmak istemediğini ifade ederek şöyle tepki gösterdi: "Videoyu paylaşan gazetecilere, iktisatçılara, ekonomistlere iki gün boyunca bu iddianın gerçek olamayacak kadar aptalca olduğunu anlatmaya çalıştık. İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın aklınızı mantığınızı çalıştırıp sorgulayın dedik ama nafile..."

"TÜRKİYE'NİN İNGİLTERE'YE İŞLENMİŞ ET İHRACATI YOK"

Açıklamalarını sürdüren Abese İrca, "Aralarında üniversitelerde iktisat bölüm başkanı olanlar var. Eline kağıt kalem alıp dört işlem yapamayacak durumda tipler bunlar. Dahası Türkiye'nin İngiltere'ye işlenmiş et ihracatı yapmadığına dair de bilgileri yok. Google da kullanamayacak kadar acizler. Muazzam bir cehalet. Dahası bizim olmayan sosislerimizi de övmüşler. Bizim sosislerin et oranı yüksek ve Türkiye'dekiler gibi içinde hayvan atıkları, katkı maddeleri, zehirler yokmuş. (Sosis satışlarımız başlamıştır) Bahadır Özgür'ün Marx edasıyla yaptığı hesaba da dikkatinizi çekerim" dedi.