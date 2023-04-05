İşçiler belediyeye grev ilanı astı! Selçuk’ta grev çanları!

CHP'li Selçuk Belediyesi ile Belediyede örgütlü Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası Çevre Belediyeler Şubesi arasında bir süredir devam eden ve 400 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine sendika belediye sarayına grev ilanı asarak 60 günlük yasal süreci başlattı. Sendikanın önümüzdeki günlerde sandık kurarak grev kararını oylamaya sunacağı öğrenildi. Yaklaşık 400 işçiyi ilgilendiren görüşmelerde ekonomik maddelerde anlaşma sağlanamadı. Edinilen bilgilere göre sendika bütün sosyal haklarla birlikte net 16 bin TL talep etmesine rağmen SODEMSEN'in son teklifi net 12 bin TL oldu. Sendika ayrıca ilk yıl ve ikinci yılın sonunda da enflasyon artı refah payı talep etti.





İŞVERENİN DAYATMASI

Belediye önünde açıklama yapan Sendika Başkanı Cumali Akay TİS sürecinin belediye yönetiminin uzlaşmaz tutumu nedeniyle tıkandığını belirterek "Üyelerimizin, Anayasal haklarını kullanarak aldıkları bu grev kararı, belediye emekçilerinin de, sendikamızın da tercihi değildir. Alınan grev kararı, hayat pahalılığı ve geçim derdinin dayatmasıdır. Alınan bu grev kararı, bize enflasyon altında ücret artışı öneren işverenin dayatmasının sonucudur." dedi.

7 ARALIK'TAN BU YANA DEVAM EDİYOR

7 Aralık'tan bu yana devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığını belirten Akay; "Selçuk Belediyesi'nin tek taraflı dayatmaları nedeniyle maalesef anlaşmaya varamadık.

Belediye yönetimi ile sendikamız arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamayınca toplu sözleşmemizde yasal olarak arabulucu sürecimiz başladı. Belediye yönetimi 15 günlük arabuluculuk sürecinde de yeni bir teklif yapmayarak eski teklifinde ısrar etti. Arabulucu sürecine bir şans daha tanımak için 6 günlük ek süre istedik. Selçuk Belediyesi bu ek sürede de yeni bir teklif yapmadı. İyi niyetli ve samimi çabalarımıza rağmen toplu sözleşme süreci, belediye yönetiminin uzlaşmaz tutumu nedeniyle tıkanmıştır." Dedi. Akay, hiç kimsenin, belediye emekçilerine ölümü gösterip, sıtmaya razı edemeyeceğini de sözlerine ekledi.