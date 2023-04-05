İYİ Parti’de yaprak dökümü! Bir istifa haberi daha geldi...

Bu kadar çabaya, bu kadar istenilen çalışmaya karşı İYİ Parti'nin troller tarafından ele geçirildiğini anladığım için bu Millet İttifakı'na da zarar vermiştir. Genel Başkanın masaya oturması, masadan kalkması bu şekilde kurmayların yönetilmesiyle ilgili rahatsızlık duyduk. Kınama olarak İYİ Parti'den, il genel meclis üyesi olarak kendi partimden istifa ediyorum."

Erbay, Edirne İl Genel Meclisi üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğini belirterek, istifa dilekçesini İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş'e teslim etti.

Geçmiş de siyasette bazen istifaların yaşanabileceğini dile getirerek, "Buna göre İl Genel Meclisimizde 15 Cumhuriyet Halk Partisi, 11 AK Parti, 1 İYİ Parti ve 1 Bağımsız meclis üyesi olmuştur. Çalışmalarımıza buna göre devam edeceğiz."