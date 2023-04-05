İyi Partili başkandan bir skandal daha! Kadın meclis üyesine tehdit ve hakeret!

Aydın'da kavga ve tartışmaları ile sık sık gündeme gelen İyi Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, kadın personeline şiddet uygulaması nedeniyle 60 gün uzaklaştırma cezası da almıştı. Başkan Kaya, bu kez de belediye meclisinde kadın meclis üyesine yönelik tehditte bulunmasıyla gündeme geldi. Başkan Kaya, encümen üyesi seçiminde kadın daha önce İyi Parti'den istifa eden bağımsız meclis üyesi Şenay Duman O'nun Cumhur İttifakı lehine oy kullanması üzerine öfkeden deliye döndü. Başkan Kaya, Dumon O'ya, 'ben bunun hesabını sorarım' tehdidinde bulundu. Şenay Duman O olayın ardından polise giderek Kaya'nın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Şenay Duman O'ya AK Parti İncirliova Belediye Meclis Üyesi Hatice İrik'ten destek geldi.

BAŞKAN KAYA'YA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Başkan Kaya'ya sert tepki gösteren ve olayı kınayan İrik, "Siyasi görüşü her ne olursa olsun halkın oyları ile seçilen meclis üyemiz Sayın Şenay Duman O 'ya yapılan sözlü şiddet kabul edilebilir bir davranış değil hele ki bu sözlü şiddete maruz kalan kadın bir meclis üyesi ise işte o daha da üzücü. İşte orda durun!" dedi. İrik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Partide siyaset yapan bir kadın meclis üyesi ve aynı zamanda AK Parti İncirliova Kadın Kolları Başkanı olarak bu yaşanılanlara sessiz kalamayacağım" dedi.

KADINA ŞİDDET SADECE FİZİKSEL DEĞİLDİR

İrik şu ifadeleri kullandı: "Hani kadınların her zaman yanındayım diyen İYİ Parti'nin Kadın Genel Başkanı Sayın Meral Akşener. Sözleşmeler kâğıt üzerindedir asıl değişmesi gereken bu tarz kişilerin zihniyetidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadına yönelik şiddeti önlemek için 4 ulusal eylem planı hazırlayıp uygulamıştır.

Halen içinde bulunduğumuz 2021-2025 eylem planı, kadınlarımızı fiziksel şiddet yanında, onur ve haysiyetlerine yönelik saldırılardan da korumayı amaçlamaktadır. Kadına şiddet sadece fiziksel değildir. Toplumdaki kadınlarımız sözlü ve psikolojik şiddete de maruz kalmaktadırlar. Unutmayın! Sana ruh üflendiğinde bir kadının karnındasın, ağladığında bir kadının kucağındasın, Sevildiğinde bir kadının kalbindesin. Ona güzel davranın!"