Kırsal operasyonlarda 4 sözde üst düzey terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı, Mart ayına ilişkin bakanlık faaliyetlerinin yer aldığı bilgileri paylaştı. Buna göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Mart ayında 1 büyük, 36 orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 596 kırsal operasyon, bin 206 şehir operasyonu yapıldı. Bu operasyonlarda 80 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden 1'i kırmızı, 1'i yeşil, 1'i gri, 1'i liste dışı kategoride olmak üzere 4 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilen teröristler arasında yer aldı. Yapılan İç Güvenlik Operasyonlarında terör örgütleriyle irtibatlı olan ve yardım, yataklık yapan bin 798 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 613'ü PKK, 174'ü DEAŞ, HTŞ, 937'Sİ FETÖ/PDY VE 74'Ü sol terör gruplar içerisinde yer alıyor.

Tüm terör operasyonları neticesinde Mart ayında 43 sığınak, 59 silah, 34 mayın, el yapımı patlayıcı (EYP), 41 adet el bombası, 257 kilogram patlayıcı madde, 37 bin 780 adet mühimmat ele geçirilirken, 7 terör eyleminin de önüne geçildi.

SONBAHAR-KIŞ DÖNEMİNDE 7 BİN 393 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1 Ekim 2022 – 15 Nisan 2023'ü kapsayan Sonbahar-Kış dönemi için 246 bölgeye yönelik 8 bin 555 operasyon planlanırken, bugüne kadar büyük çaplı 26 ayrı bölgede devam eden Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları ile birlikte 7 bin 393 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar kapsamında 50 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda, 553 sığına imha edildi, 288 silah, 400 el bombası, 183 adet mayın, 753 fünye, bin 63 tüp, bin 689 kilogram patlayıcı, 66 dürbün, 92 telsiz ve 128 bin 230 mühimmat ele geçirildi.

BİN 827 UYUŞTURUCU MADDE SATICISI, ÜRETİCİSİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu ile mücadele de hız kesmeden devam ediyor. Mart ayında gerçekleştirilen 17 bin 500 operasyonda 22 bin 378 kişi gözaltına alınırken, bunlardan bin 827'si tutuklandı. Bu operasyonlarda, 3 bin 421 kilogram esrar, 467 kilogram skunk, 387 kilogram eroin, 34 kilogram kokain, 51 kilogram afyon, 74 kilogram sentetikkannabinoid (BONZAİ), 2 bin 413 kilogram metamfetamin, 1 milyon 71 adet ekstazi, 23 bin 730 adet captagon, 759 bin 303 adet sentetik ecza ve 40 bin 828 kök skunk ile kenevir ele geçirildi.

3 BİN KAÇAKÇI GÖZALTINA ALINDI

Mart ayında kaçakçılık ile mücadele kapsamında, 2 bin 512 operasyon gerçekleştirilirken, 3 bin 431 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonlarda 782 bin paket sigara, 496 bin litre kaçak akaryakıt ve 139 bin litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

211 SİBER SUÇLU GÖZALTINDA

Siber terör suçları ile mücadele kapsamında ise Mart ayı içerisinde 22 bin 282 hesap ile ilgili çalışma başlatılırken, 9 bin 934 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca 211 kişi de gözaltına alındı.

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI 549 BİN 407

Mart ayı içerisinde düzensiz göç ile mücadele çerçevesinde 2 bin 614'ü denizlerde olmak üzere toplam 12 bin 248 düzensiz göçmen ve 557 organizatör yakalandı. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 549 bin 407 olurken, kayıt alına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 435 bin 298 oldu. Ayrıca 2 milyon 802 bin 731 yabancının da ülkeye girişi engellendi.