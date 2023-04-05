‘Liste krizi CHP’de istifaları getirecek’

Altılı Masa'daki diğer partilerin milletvekili adaylarına yer açabilmek için parti içinde sandığı yasaklayan CHP'de fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor. CHP'li isimlerin saf dışı bırakılması anlamına gelen bu tutum, teşkilatlardaki öfkeyi artırdı. SABAH'a konuşan CHP'li eski milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak. Diğer partilere yer açmak için CHP'nin öz evlatları dışlanıyor. Partideki tüm Atatürkçülerin üstünü çizdiler. Kemal Bey'in zihniyeti maalesef bu" dedi. Sevigen, İyi Parti'den de HDP'yle yakınlaşmadan dolayı Kılıçdaroğlu'na oy çıkmayacağını söyledi.