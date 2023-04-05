Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye’yi ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak ikili ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuları müzakere etmek üzere Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

PUTİN VE ERDOĞAN'IN DÜZENLİ VE GÜVENE DAYALI İLETİŞİMİ

Uluslararası durumun ağırlaşmasına rağmen Rusya ve Türkiye arasındaki siyasi diyaloğun her şeyden önce liderler seviyesinde devam ettiği vurgulanan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenli ve güvene dayalı iletişiminin, sonuncusu 25 Mart'ta olmak üzere bu yıl 5 defa telefonla görüşmek suretiyle sürdürüldüğü aktarıldı.

Geçen yıl iki liderin 4 defa yüz yüze, 16 defa da telefonla görüştüğü hatırlatılan açıklamada, "Putin'in talimatı üzerine Rusya, Şubat 2023'te Türkiye'nin güneydoğusundaki yıkıcı depremin sonuçlarının ortadan kaldırılması çalışmalarına enerjik bir şekilde katıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından depremden etkilenen bölgelere 4 adet İl-76 uçağı ve bir An-148 hava mobil hastanesi, 200'den fazla arama kurtarma uzmanı ve doktor, kışlık çadırlar dahil 36 ton insani yardım gönderildi. Türk ortaklarının talebi üzerine Hatay ilindeki İskenderun Limanında çıkan büyük bir yangını söndürmek için Be-200 amfibi uçağı kullanıldı." ifadelerine yer verildi.