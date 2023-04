Selden en çok etkilenen Karakoyunlu’da ilk kepçe vuruldu

Şanlıurfa'da kangrenleşen sorunlara birer birer neşter vuran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül deprem ve sel felaketinin öncesinde yapmış olduğu öngörüsel ve vizyoner çalışmalarla kentte yaşanabilecek can kayıplarının sayısının artmasının önüne geçti.

Göreve gelir gelmez Şanlıurfa'nın güneyinden başlayarak Urfa Kalesi'nin arkasında bulunan 300 konutu kamulaştıran ve bölgenin nefes almasını sağlayan Başkan Beyazgül ardından Kültür ve Turizm Yolu, Asya ve Osmanlı Mahalleleri, ŞUTSO Binası, Kızılay Binası, Eski Belediye Binası, Kızılkoyun Bölgesi gibi alanlarda da başarılı bir kentsel dönüşüm örneği sergilendi.

Yapı ömrünü tamamlamış yapıları yıkarak şehrin kalbine adeta birer hançer gibi saplanan betonarme yapıları ortadan kaldıran ve yerlerini yeşil alan, meydan ve parklarla dolduran Başkan Beyazgül Karakoyunlu Mahallesinde de istimlak ettikleri ve boşalttıkları evlerin yıkımı için ilk kepçenin vurulması talimatını verdi.

Mahalle sakinleri ve bölge mahalle muhtarlarıyla birlikte selden en fazla etkilenen Karakoyunlu Mahallesi ile Süleymaniye Mahallesine giden Başkan Beyazgül burada vatandaşlar tarafından karşılandı. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Beyazgül evlerine giderek incelemelerde bulundu. Talepte bulunan vatandaşların taleplerinin karşılanmasını sağladı.

Karakyounlu Mahallesinde kamulaştırma işlemleri tamamlanan bağımsız yapıların yıkım çalışmalarına başlandığını ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül dere kenarında daha önceden boşaltılan ancak deprem ve sel nedeniyle yıkımı gerçekleşmeyen evlerin yıkım işlemlerine başladıklarını kaydetti.

BAŞKAN BEYAZGÜL, "SELDEN ÖNCE BOŞALTTIĞIMIZ EVLER CAN KAYBININ ARTMASINI ÖNLEDİ"

Karakoyunlu Mahallesinde daha önce kamulaştırılan ve boşaltılan evlerin can kaybının artmasının önüne geçtiğinin altını çizen Başkan Beyazgül, "Biz bu bölgede selden önce çalışmalarımızın önemli bir kısmını bitirdik ve evleri tahliye ettik. Eğer o evler o gün tahliye edilmemiş olsaydı, can kayıplarımız daha da fazla olabilirdi. Biz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak dezavantajlı ve yaşamaya elverişsiz olan yerleri, halkımızla işbirliği yaparak kamulaştırıyoruz satın alıyoruz ve bir güzelliğe çeviriyoruz. Bir dere yatağının etrafındaki yere başlamamız gerekiyordu. İlk kepçeyi böylece vurmuş olduk. Daha önce de 184 evi kamulaştırmıştık. Yine Karakoyunlu Mahallesi'nin diğer tarafı olan Süleymaniye Mahallesi tarafında Karakoyun deresine yakın olan yerleri de satın alarak yıkımını yaptık ve oraları da park yaptık. Derenin yatağı her zaman tehlikeliydi. Uzun süredir bu derenin taşmamış olması sel baskının olmayacağı anlamına gelmiyordu. Biz de gayretle göreve geldiğimizden beri bu bölgede kamulaştırma ve tahliye işlemlerimizi yaptık. Bu evleri daha önce tahliye etmemiş olsaydık Allah muhafaza etsin daha fazla can kayıpları yaşanabilirdi." diye konuştu.

BAŞKAN BEYAZGÜL, "VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMEMEK BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ"

Yıkım çalışmalarının başladığı bölgede hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini ifade eden Başkan Beyazgül, "Allah bir daha milletimize bu afetleri göstermesin. Selden önce boşalttığımız bu eve ilk kepçeyi vurarak Bismillah diyoruz. Karakoyunlu Mahallesini inşallah hem şartlara uygun hem de modern bir hale getirmenin çalışmasını başlatmış olduk. 136 bağımsız yapıyı burada istimlak ettik. Bu çalışmaların da devamı gelecek. Biz burada kimseyi incitmek istemiyoruz. Vatandaşlarımızla uzlaşma birinci önceliğimizdir. Hiç kimseyi mağdur etmemek önceliğimizdir. Bunun için de çaba sarf ediyoruz. Buralarda yasanın bize verdiği ölçünün azami sınırı neyse kullanalım istiyoruz. Çünkü burada yaşayan insanlar çok kötü şartlarda yaşıyorlar ve mağdurlar. Bu bölgedeki çalışmalarımızı gören muhtarlarımız da kendi bulundukları bölgelerde de bu dönüşümü istiyorlar. Burası dere kenarında olan bir yer ve riskli bir bölgede bulunuyor. Biz de buradan başladık. Vatandaşlarımızın dualarıyla bu bölgeleri daha güzel bir hale getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Karakoyunlu Mahallesinde yaşayan vatandaşlar ve bölge mahalle muhtarı da uzun süredir çözülmeyi bekleyen bir sorunun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleri ve özverili çalışmalarıyla çözüme kavuşturulduğunu aktararak kentsel dönüşümün startını veren Başkan Beyazgül ve ekibini tebrik ettiklerini söylediler.